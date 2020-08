Si conclude questa sera il tabellone dei quarti di finale dell'Europa League con le due gare in programma che porteranno Inter e Manchester United a conoscere le rispettive avversarie per la semifinale.



Nel lato del tabellone che vede i nerazzurri di Antonio Conte a partire dalle 21 toccherà a Shakhtar Donetsk e Basilea cercare l'aggancio alla semifinale. Per Solskjaer e Pogba invece l'avversario uscirà dalla sfida fra il Siviglia (che ha eliminato la Roma) e il Wolverhampton. Entrambe le gare, come tutte quelle della final eight, sono ad eliminazione diretta.