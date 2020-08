4 - Nicolò #Barella è l'unico centrocampista di questa Serie A ad essere andato a segno con la stessa maglia in 4 competizioni differenti, il primo a riuscirci da Marek Hamsik (2014/15 con il Napoli). Ovunque. #11agosto pic.twitter.com/ELxnCuTRQl — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 11, 2020

L'investitura più bella, dopo la partita di ieri, è stata quella di Romelu, leader tecnico e vero uomo squadra: "Io il migliore in campo? No:". E in effetti l'uomo che ha stappato il match per l', nel quarto di finale di Europacontro il, è stato autore di un grandissimo match. Il gol è un piccolo gioiello, perché c'è tutto quello che sa fare il centrocampista sardo: arrivare primo sulla seconda palla, entrare in area e calciare. Ma la partita coi tedeschi ha raccontato tanto altro.La finalizzazione è sicuramente un'arma da affinare, ma c'è un dato che rende l'ex Cagliari unico, almeno in Italia e per l'Italia: è il solo centrocampista dellaad aver segnato un gol in 4 competizioni in questa stagione con la stessa maglia. Uno in campionato contro il, uno inalla, uno inalloe, infine, uno inalnon succedeva dal Marek2014/15 col Napoli. E coi suoi gol l'Inter non perde mai: 3 vittorie e un pareggio. Unico. Ma oltre ai gol, nelle pieghe delle partita di ieri, c'è un altro dato che balza all'occhio.Per i compagni di squadra alera Radiolina, perché parlava, rideva e scherzava sempre; per Eriksen, invece, è uno che gli "fa venire crisi cardiache, prende un giallo a partita". Il giallo, in effetti, lo ha preso anche ieri. Eppure, nel gioco die dell'Barella si è evoluto: non è solo il mediano che corre per l'altro, quello che pulisce lo scorso, che pensa solo alla quantità. No, guarda avanti, cresce e aumenta il suo bagaglio tecnico: ieri, per esempio, da incontrista non ha brillato (0% di duelli takle, 43% di duelli vinti), ma da centrocampista box to box ha fatto la differenza: 73% di passaggi completati e il 49% di questi sono state verticalizzazioni, solo il 6,7 scarichi ai compagni. Questo è il calcio che Conte vuole, questo è il Barella che Conte vuole. E anche Lukaku. Perché ieri sera, il migliore, perè stata la piccola