Dopo la due giorni di Champions League, è tempo di Europa League. Oltre a Milan-Betis, alle 18.55 si disputano altre undici partite. Nel gruppo A, l’Aek Larnaca ospita il Ludogorets; lo Zurigo attende il Bayer Leverkusen nella sfida che vede contrapposte le prime due squadre del girone, entrambe a quota 6 punti.



Nel gruppo B, l’RB Lipsia ospita il Celtic Glasgow: si affrontano due squadre a quota 3 punti. Il Salisburgo, capolista del girone con 6 punti in due partite, attende il Rosenborg.



Il gruppo C vede lo Zenit San Pietroburgo, a quota 4 punti, ospitare il Bordeaux, fanalino di coda del raggruppamento. Il Copenaghen, primo sempre a 4 punti, ospita lo Slavia Praga.



L’Anderlecht, ultimo nel gruppo D con 0 punti, ospita il Fenerbahce, secondo a 3 punti. La Dinamo Zagabria, prima nel girone con 6 punti, fa visita allo Spartak Trnava.



Uno dei big match delle 18.55 è sicuramente Sporting Lisbona-Arsenal: si affrontano due squadre che fin qui sono a punteggio pieno nel girone. L’altra sfida in programma è Qarabag-Vorskla Poltava.



Chiude il programma delle 18.55 il gruppo F del Milan: oltre alla sfida tra i rossoneri e il Betis, in campo il Dudelange contro l’Olympiacos.



Sono altrettante le sfide in programma alle 21.00. I Rangers, primi nel girone con 4 punti, ospita lo Spartak, ultimo a 1 punto. L’altra sfida è tra Villarreal e Rapid Vienna.



Due le sfide del gruppo H: la Lazio sul campo del Marsiglia e l’Eintracht capolista del girone contro l’Apollon Limassol.



Nel gruppo I, vince l’equilibrio: tutte le squadre sono a quota tre punti in classifica. Il Besiktas ospita il Genk, il Sarpsborg attende il Malmo.



Gruppo J in cui c’è il Siviglia, secondo nel girone a quota 3 punti. La squadra spagnola ospita l’Akhisarspor. L’altro match è Standard Liegi-Krasnodar, coi russi primi nel girone a 6 punti.



Nel gruppo K, lo Jablonec, ultimo a quota 1 punto, attende l’Astana, in vetta con 4 punti. L’altra gara vede il Rennes contro la Dinamo Kiev.



Chiude il gruppo L del Chelsea di Maurizio Sarri, primo a 6 punti: i Blues attendono il Bate Borisov, secondo in classifica a 3 punti alla pari del Paok, che sfiderà il Vidi.