Terza giornata della fase a gironi di. Si parte con le 12 partite delle 18.55, per poi concludersi con le 12 partite delle 21.Si inizia con il Gruppo F quello del Napoli dove oltre alla gara dei partenopei dove la Real Scoiedad proverà a fermare in casa l'AZ Alkmaar ora in vetta al girone. Poi oltre alla gara della Roma, sarà la volta del Benfica, capolista a punteggio pieno del gruppo D, e del Bayer Leverkusen che è impegnato in un gruppo C ancora senza padrone e con tutte e 4 le squadre a 3 punti. Infine anche il Tottenham è in cerca di riscatto dopo il ko con l'Anversa e farà visita al Ludogorets.- Alle 21 nel girone del Milan spazio a Celti-Sparta Praga. Poi fari puntati sull'Arsenal che ospita il Molde nello spareggio per il primo posto del Gruppo B guidato da entrambe a 6 punti. Anche il Villarreal guida il gruppo I a pari punti con il Maccabi Tel Aviv e si gioca questa sera la vetta del girone così come il Leicester che ospita il Braga nelle stesse condizioni di classifica.