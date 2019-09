Dopo la due giorni di Champions League, inizia oggi l'avventura dell'Europa League, con ventiquattro partite in programma divise tra le 18.55 e le 21.00.



Nel girone A, alle 18.55, l'Apoel ospita il Dudelange, mentre alle 21.00 il Siviglia fa visita al Qarabag.



Nel girone B, entrambe le gare alle 18.55: il Copenaghen ospita il Lugano, la Dinamo Kiev sfida il Malmo.



Nel Girone C, il Basilea ospita il Krasnodar, mentre il Getafe riceve il Trabzonspor (18.55).



Nel girone D, il Rosenborg fa visita al LASK Linz alle 18.55. In contemporanea, il big-match tra Psv e Sporting Lisbona.



Nel girone E, quello della Lazio, biancocelesti in campo a Cluj alle 18.55. Alla stessa ora, il Rennes ospita il Celtic.



Nel girone F, riflettori accesi su Eintracht Francoforte-Arsenal (18.55), mentre nell'altra sfida del girone lo Standard Liegi ospita il Guimaraes.



Nel girone G, il Porto ospita lo Young Boys in serata, mentre i Glasgow Rangers di Steven Gerrard ricevono il Feyenoord.



Nel girone H, l'Espanyol ospita il Ferencvaros, mentre il CSKA Mosca va a Razgrad per sfidare il Ludogorets.



Nel girone I, il Gent riceve il Saint Etienne, mentre il Wolsfburg riceve l'Oleksandriya.



Nel girone J, quello della Roma (impegnata alle 21.00 all'Olimpico contro l'Istanbul Bassaksehir), il Borussia Moenchengladbach riceve il Wolsfberger.



Nel girone K, lo Slovan Bratislava ospita il Besiktas, mentre il Wolverhampton di Cutrone riceve il Braga.



Nel girone L, infine, il Manchester United ospita l'Astana all'Old Trafford, mentre il Partizan riceve l'AZ Alkmaar.