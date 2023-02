Non solo Juventus e Roma, in campo tra le 18.45 e le 21 tutte le gare di ritorno dei playoff di Europa League, in attesa degli ottavi in cui torneranno in gioco le prime dei gironi. Nel corso del pomeriggio, oltre a Nantes-Juve, tocca allo scatenato Monaco, che deve difendere al Louis II il vantaggio per 3-2 conquistato a Leverkusen contro un Bayer in crisi. Il Siviglia di Jorge Sampaoli va con relativa tranquillità sul campo del PSV Eindhoven di Ruud van Nistelrooy, dopo il 3-0 dell'andata in Spagna, mentre è tutto aperto tra i danesi del Midtjylland e i portoghesi dello Sporting, dopo l'1-1 del primo match. Alle 21, oltre a Roma-Salisburgo, il piatto forte, una sfida da Champions: dopo il 2-2 del Camp Nou, il Manchester United di Erik ten Hag riceve a Old Trafford il Barcellona di Xavi, mentre il Rennes deve ribaltare in casa il 2-1 subito dallo Shakthar in Polonia. Chiude Union Berlino-Ajax, 0-0 all'andata, ma stasera si gioca in Germania.