Non solo Roma e Juventus, in campo questa sera tutti i quarti di finale di Europa League, tra cui le due partite delle italiane. Alle 18.45 i giallorossi affrontano in Olanda il Feyenoord, mentre alle 21 in scena tre sfide: oltre a Juve-Sporting, tocca al Manchester United di Erik Ten Hag, in lotta per la Champions in Premier, che ospita a Old Trafford il Siviglia di José Luis Mendilibar, in piena crisi nella Liga con il rischio retrocessione ma regina della competizione, con 6 vittorie. Chi passa troverà eventualmente la squadra di Allegri in semifinale. Troverà invece ipoteticamente quella di Mourinho la vincente dell'altra sfida: alla BayArena di Leverkusen il Bayer di Xabi Alonso ospitano la rivelazione del torneo, i belgi dell'Union Saint Gilloise di Karel Geraerts, secondi in campionato e desiderosi di fare la storia in Europa. Ritorno di entrambe le sfide in programma giovedì prossimo.