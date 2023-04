Non solo Roma e Juventus, in campo questa sera il ritorno di tutti i quarti di finale di Europa League, tra cui le due partite delle italiane contro Feyenoord e Sporting, decisive per l'accesso alla semifinale. Alle 21 tocca al Manchester United di Erik Ten Hag, in lotta per la Champions in Premier, che affronta allo stadio Sanchez Pizjuan il Siviglia di José Luis Mendilibar, in netta ripresa nella Liga e regina della competizione, con 6 vittorie, dopo il clamoroso 2-2 subito in rimonta a Old Trafford. Chi passa troverà eventualmente la squadra di Allegri in semifinale. Troverà invece ipoteticamente quella di Mourinho la vincente dell'altra sfida: allo Stade Joseph Marien di Saint Gilles, nell'area metropolitana di Bruxelles, la sorpresa Union Saint Gilloise di Karel Geraerts, seconda in campionato e desiderosa di fare la storia in Europa, affronta il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, dopo l'1-1 dell'andata in Germania.