L'Europa League torna in campo con le semifinali.. Il West Ham di Moyes punta alla finale per arricchire una bacheca internazionale che, attualmente, conta una Coppa delle Coppe (1964-1965) e un Intertoto (1999). L'Eintracht ha vinto il torneo quando ancora non si chiamava Europa League, nella stagione 1979-80.FORMAZIONI UFFICIALIAreola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice, Fornals; Bowen, Antonio, LanziniTrapp; Tuta, Hasebe, Hinteregger; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Lindstrom, Kamada; Borré: la sfida contro i Rangers è la seconda semifinale europea della storia del club. Agli scozzesi, guidati da Giovanni van Bronckhorst, il successo europeo manca invece dalla stagione 1971-72: allora fu Coppa delle Coppe.Gulacsi; Angelino, Adams, Klosterman, Szoboszlai, Nkunku, Halstenberg, Olmo, Laimer, Gvardiol, Henrics.McGregor; Tavernier, Bassey, Lundstram, Goldson, Jack, Kent, Aribo, Kamara, Wright, Barisic.