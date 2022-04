Tornare a disputare la finalissima di Europa League tredici anni dopo la sconfitta in finale subita dal Werder Brema contro lo Shakthar Donetsk. È questo l’obiettivo della Germania calcistica, arrivata con due formazioni alle semifinali della competizione. Per gli esperti il cammino più “agevole” è quello del Lipsia, giustiziere dell’Atalanta nello scorso turno. La squadra del tecnico Tedesco infatti vede il passaggio del turno a quota 1,22, contro il 3,80 dei Rangers. Per quanto riguarda il match di andata in programma giovedì sera alla Red Bull Arena, le quote parlano ancora tedesco con il segno «1» favorito a 1,34 sul colpo ospite offerto a 8,20. Alta anche l’ipotesi pareggio fissata a 4,90. Leggermente più equilibrata invece la sfida tra West Ham ed Eintracht Francoforte. I londinesi, alla prima semifinale di Europa League della propria storia, partono con i favori del pronostico nel match dell’Olympic Stadium, in quota a 1,94 contro il 3,85 dei tedeschi. Proposto a 3,40 il segno «X». Per i bookie gli Hammers ancora più avanti per l’accesso alla finalissima, a 1,50, contro il 2,40 dell’Eintracht reduce però dall’impresa del Camp Nou contro il Barcellona.