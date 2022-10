Non solo coppe nazionali e campionati, in campo quest'oggi anche l'Europa League, con il recupero della seconda giornata in programma all'Emirates Stadium di Londra, dopo il rinvio dovuto alla dipartita e i conseguenti funerali della regina Elisabetta II: alle 19 l'Arsenal di Mikel Arteta, protagonista in Premier con la vetta a +4 sul City, affrontano il PSV Eindhoven di Ruud van Nistelrooy, in una sfida capitale per il destino del Gruppo A. I Gunners infatti hanno centrato tre vittorie su tre finora e con i tre punti oggi sarebbero aritmeticamente qualificati alla fase finale e praticamente certi del primo posto, che vorrebbe dire evitare gli spareggi con le squadre che arriveranno dalla Champions. Gli olandesi, a quota 7, però non ci stanno e sognano il sorpasso, in attesa della gara di Eindhoven, in programma settimana prossima. Sfida nella sfida, quella tra l'ex City Gabriel Jesus e Cody Gakpo, nuovo gioiello dei Boeren.