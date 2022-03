Il programma tardo-pomeridiano degli ottavi di finale di Europa League prevede, oltre alla gara dell'Atalanta a Leverkusen, altre tre partite interessanti: idevono difendere il 3-0 di Ibrox Park al Marakana di Belgrado contro la. Ilha perso a2-0 e tenta la rimonta in casa contro lo Sporting, mentre è ancora in paritàdopo lo 0-0 del Camp Nou.In serata, invece, ilfa visita alforte dell'1-0 maturato in Spagna. Buona anche la situazione dell', che ospita l'altra squadra di Siviglia, il, dopo averla battuta 2-1 a domicilio. Infine,inizierà con i francesi in vantaggio grazie alla rete dell'ex Milan Paquetà la settimana scorsa. Il Lipsia è già ai quarti in virtù della squalifica dello Spartak Mosca.