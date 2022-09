Non solo Serie A. Il cammino didellariparte oggialla Huvepharma Arena di Razgrad, in Bulgaria, contro il. I campioni in carica della Conference League vogliono imporsiche comprende anche i finlandesi delli e gli spagnoli del, ma arrivano alla gara con una lunga lista di indisponibili che, oltre a Zaniolo, Wijnaldum, El Shaarawy e Kumbulla ha visto la permanenza a Roma anche di Karsdorp e Abraham, non al meglio. Match importante in chiave europea, che arriva dopo il brutto ko di Udine ma un inizio di campionato positivo. Dal 1' la coppia composta da Paulo Dybala e Andrea Belotti.- Questa sarà la prima partita tra Ludogorets e Roma nelle competizioni europee. Il Ludogorets ha perso tutte le ultime quattro partite contro squadre italiane in Europa: Milan nel 2017/18 e Inter nel 2019/20, entrambe in questa competizione. Il Ludogorets non ha vinto nessuna delle ultime 18 partite in Europa League (4N, 14P), questa è la striscia più lunga senza vittoria nella storia della competizione. Paulo Dybala farà il suo esordio assoluto in Europa League: finora l'argentino ha giocato solo la Champions League tra le competizioni europee, realizzando 18 gol e tre assist nelle 53 presenze, tutte disputate con la Juventus. Nelle ultime cinque partite disputate nella scorsa edizione della Conference League, Lorenzo Pellegrini ha preso parte a quattro reti (due marcature, due assist) - il prossimo sarà il suo 10º gol in tutte le competizioni europee.Padt; Cicinho, Verdon, Witry, Nedyalkov; Cauly, Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Thiago, Despodov.Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Belotti.