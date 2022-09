Uno dei giocatori più in vista della Sampdoria è il trequartista Abdelhamid Sabiri, esploso lo scorso anno e partito alla grande nelle prime giornate della stagione. Recentemente il calciatore ha accusato una flessione, su cui sta lavorando Giampaolo e il suo staff, ma il valore del calciatore resta, tanto è vero che in estate alcune società si erano mosse in estate con dei sondaggi alla Sampdoria.



Ad interessarsi a Sabiri, secondo Il Secolo XIX, erano state in particolare la Roma in Serie A e il Sunderland in Premier League. Nessuno dei due club, però, aveva approfondito i discorsi. Nel frattempo la Samp, per 'premiare' il calciatore ha adeguato il suo contratto, in scadenza nel 2025, ritoccandolo al rialzo.