Dopo la magica notte di Tirana valsa alla Roma il primo titolo europeo della storia, i giallorossi provano ora l’assalto all’Europa League. Nel match d’esordio della competizione, Pellegrini e compagni scenderanno in campo in Bulgaria contro il Ludogorets, in quello che sarà il primo confronto diretto tra le due squadre. Secondo gli esperti non ci dovrebbero essere troppi problemi per la Roma offerta a 1,52 contro il 5,80 del segno «1». Nel mezzo invece il pari fissato a 4,20. L’attacco romanista, a segno da 27 partite consecutive in Europa, fa propendere i bookie per l’Over 2.5, a 1,67, in vantaggio su un match con meno di tre gol visto a 2,03. Per quanto riguarda i possibili protagonisti dell’incontro, Andrea Belotti va a caccia del primo con la nuova maglia. Il timbro del “Gallo” si gioca a 2,20, quota che sale a 5 in caso sia lui ad aprire le marcature, mentre tra le fila bulgare occhi puntati sul centravanti brasiliano Igor Thiago, proposto a 4,75 volte la posta.