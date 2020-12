Lunedì 14 dicembre alle ore 13 presso il quartier generale della Uefa a Nyon in Svizzera si terrà il sorteggio dei sedicesimi di finale in Europa League (andata giovedì 18 febbraio, ritorno il 25 febbraio).



In corsa ci sono tre squadre italiane: Milan, Napoli e Roma. Tutte teste di serie, che giocheranno il ritorno in casa. Non si possono affrontare fra di loro, né pescare le squadre già incontrate nella fase a gironi: rispettivamente Lille, Real Sociedad e Young Boys.



TESTE DI SERIE:

Arsenal (Inghilterra)

Ajax (Olanda)

Bruges (Belgio)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Hoffenheim (Germania)

Manchester United (Inghilterra)

Roma (Italia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Villarreal (Spagna)

Bayer Leverkusen (Germania)

Rangers (Scozia)

PSV Eindhoven (Olanda)

Napoli (Italia)

Leicester (Inghilterra)

Milan (Italia)

Tottenham (Inghilterra)



NON TESTE DI SERIE:

Stella Rossa (Serbia)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Krasnodar (Russia)

Olympiacos (Grecia)

Salisburgo (Austria)

Young Boys (Svizzera)

Molde (Norvegia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Benfica (Portogallo)

Granada (Spagna)

Real Sociedad (Spagna)

Braga (Portogallo)

Lille (Francia)

Maccabi Tel Aviv (Israele)

Anversa (Belgio)

Wolfsberger (Austria)