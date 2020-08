Non solo l'Inter in campo per l'Europa League. Nel secondo quarto di finale in programma, alle 21, al RheinEnergieStadion, il Manchester United, dopo aver eliminato con facilità il LASK, se la vede con l'FC Copenaghen, che ha ribaltato l'Istanbu Basaksehir. Terzo incontro tra le due squadre, i precedenti risalgono alla Champions League nella stagione 2006/07: 3-0 a Old Trafford per i Red Devils, 1-0 in danimarca per il Copenaghen.



I NUMERI - Il Manchester United è a caccia della seconda semifinale europea dal ritiro di Sir Alex Ferguson: proprio in Europa League gli inglesi sono arrivati in semifinale, con Mourinho, nel 2016/17, vincendo poi la competizione. Per il Copenaghen, invece, è la prima volta nei quarti di una competizione europea: non succedeva dal 1996/97, con il Brondby.



I SINGOLI - Juan Mata, centrocampista del Manchester United, è stato coinvolto in 7 gol in 9 presenze in Europa League. Jonas Older Wind, attaccante del Copenaghen, ha realizzato una doppietta contro l'Istanbul Basaksehir: classe '99, prodotto del settore giovanile danese, piace al Bologna, che ci sta pensando per rimpiazzare Santander.