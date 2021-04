A FINE PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI ALBERTO POLVEROSI.





Una notte che vale una stagione. Ladi Pauloscende in campo questa sera, nello splendido teatro di Old Trafford, per affrontare i padroni di casa deldi Ole Gunnar, nella(l'altra in scena alla stessa ora tra Villarrreal ed Arsenal): i capitolini, in attesa del ritorno dell'Olimpico in programma giovedì prossimo, vogliono conquistare un risultato positivo, dopo un pari e due sconfitte di fila in Serie A, per potersi poi giocare l'accesso allaa Danzica, in Polonia: di fronte però i Red Devils, veri favoriti per la conquista del torneo e giustizieri del Milan di Pioli negli ottavi di finale della competizione, dopo i quali hanno affrontato e sconfitto il Granada. La Roma invece ha eliminato lo Shakthar Donetsk e l'Ajax: Fonseca sa che la propria permanenza fino al termine della stagione dipende da queste due gare, dato che la Champions tramite il campionato è ormai irraggiungibile: partita speciale per, ma anche per l'ex City Edingià 5 gol a Old Trafford. Tra gli inglesi, occhio agli ex italiani Cavani e Pogba.- ​Il Manchester United, semifinalista di Europa League per la seconda stagione consecutiva, affronta la Roma, che cerca di diventare la seconda finalista italiana in altrettante edizioni, dopo l'Inter. ​United e Roma sono state appaiate tre volte nelle competizioni UEFA: i sei incontri sono stati disputati sempre in Champions League tra aprile 2007 e aprile 2008. La prima sfida è stata quella ai quarti del 2006/07: la Roma di Luciano Spalletti ha vinto 2-1 all'Olimpico all'andata ma ha subito la sua sconfitta più pesante di sempre in Europa al ritorno, 7-1. Michael Carrick, attuale viceallenatore dello United, ha segnato due gol per la squadra di Sir Alex Ferguson. La stagione successiva, le squadre si sono riaffrontate nella fase a gironi: lo United ha vinto 1-0 in casa e pareggiato 1-1 a Roma. Ai quarti, Ferguson ha avuto di nuovo la meglio contro Spalletti grazie a un 2-0 all'Olimpico e un 1-0 a Manchester. Il bilancio complessivo dello United in casa contro le squadre italiane è 13 vittorie, 3 pari e 3 sconfitte: n pareggio è arrivato nella sfida più recente, 1-1 contro il Milan agli ottavi di questa edizione, il quale è stato anche il primo confronto tra lo United e un'italiana in Europa League. Lo United ha passato il turno nelle ultime quattro sfide contro squadre italiane, per un bilancio complessivo di 7 qualificazioni, ma ha perso la Supercoppa UEFA 1999 contro la Lazio. L'ultima squadra inglese affrontata dalla Roma prima di quest'anno era stata il Liverpool in semifinale di Champions League 2017/18: è stata la settima eliminazione consecutiva contro formazioni inglesi dopo le prime tre qualificazioni. In Inghilterra, la Roma vinto solo una volta su 17 e ha subito 10 sconfitte, fra cui le tre all'Old Trafford.De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani.Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko ​