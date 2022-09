Replicare il successo ottenuto nel match d’esordio contro il Feyenoord e mantenere la vetta del girone F. È questo l’obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri, impegnata nella prima trasferta di Europa League in casa del Midtjylland, reduce dalla sconfitta con lo Sturm Graz. Partita sulla carta favorevole ai biancocelesti - riporta Agipronews – offerti vincenti a 1,91 Stessa quota invece per il successo dei padroni di casa e per il pari, fissati entrambi a 3,65. Il poker messo a segno contro il Feyenoord, fa propendere i bookie per una nuova partita ricca di gol, con l’Over 2.5, a 1,68, nettamente avanti a un match con meno di tre gol proposto a 2,02.In casa laziale occhi puntati sul solito Ciro Immobile, a caccia dell’ennesimo record. Il capitano è attualmente a quota 20 gol europei con il club, al primo posto in classifica insieme al suo ex mister Simone Inzaghi. La rete che vale la vetta solitaria si gioca a 1,95, mentre il primo gol del match ad opera di Luis Alberto, come giovedì scorso, vale 9 volte la posta.