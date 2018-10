Il Milan vuole dimenticare la sconfitta del derby e blindare il primo posto del Gruppo F. I rossoneri ospitano a San Siro il Real Betis, secondo nel girone a soli 2 punti di distacco. La gara sembra in discesa per la squadra di Gattuso, avanti a 1.93, per il successo degli spagnoli si sale a 4.10, a 3.95 il pareggio. Fiducia ai rossoneri anche da parte degli scommettitori, 9 su 10 hanno giocato il segno 1 nel match. Il punto debole degli uomini di Gattuso è senz’altro la difesa, che subisce almeno un gol a partita: la rete ospite è infatti a 1.45, l’opzione che siano entrambe a segnare vale 1.78. È rimasto a secco nel derby, ma sarà confermato in attacco con il Betis: Higuain è il principale indiziato al gol, a 2.20. Il Milan ha la qualificazione agli ottavi quasi in cassaforte, a 1.25, per il primato nel girone si sale a 1.50.