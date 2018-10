Ancora grande calcio europeo con gli impegni della Lazio e del Milan nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre tante opportunità di scelta nelle giocate per queste due partite, come si legge in una nota. Scenderanno in campo prima i rossoneri che guidano il girone a punteggio pieno dopo le vittorie contro il Dudelange e l’Olympiakos: il favorito Milan (a 1,90), alla ricerca della terza vittoria di fila che metterebbe una seria ipoteca al passaggio del turno, ospiterà gli spagnoli del Real Betis (a 3,90) che hanno 4 punti in classifica dopo il pareggio in Grecia e la vittoria casalinga contro la squadra lussemburghese. L’unico precedente tra le due squadre risale al primo turno di Coppa delle Coppe dell’edizione 1997-98, con la vittoria a Milano dei rossoneri per 2-1, una delle due reti realizzata da Fabio Capello. Partenza altalenante invece in Europa League per la squadra di Inzaghi, dopo la vittoria sofferta contro i ciprioti dell’Apollon, è arrivata la sconfitta pesante per 4-1 contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Ora per i biancocelesti la difficile trasferta al Velodrome, con il Marsiglia (a 2,30) degli ex giallorossi Garcia e Strootman, che parte favorito in lavagna Better, e la Lazio (a 3,00) attesa da una importante prestazione. Nelle competizioni europee il Marsiglia e la Lazio si sono incontrate 4 volte: 1 vittoria per i francesi, 1 pareggio e 2 successi per i capitolini.