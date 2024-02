​Europa League: Milan e Roma favorite per il passaggio del turno. Rossoneri campioni a 7.00

Giovedì 15 febbraio torna l’Europa League con i playoff tra le squadre che si sono qualificate piazzandosi al secondo posto nei gironi e quelle retrocesse dalla Champions League: Milan e Roma sono chiamate a passare il turno contro avversarie alla portata ma da non sottovalutare, rispettivamente Rennes e Feyenoord Sulla lavagna scommesse la qualificazione agli ottavi dei rossoneri è a 1.40, contro il successo dei francesi nel doppio confronto a 2.75. Più equilibrato il duello tra Roma e Feyenoord, di nuovo avversari dopo i precedenti recenti, su tutti la finale della Conference League vinta dai giallorossi: nel testa a testa la squadra di De Rossi è davanti a 1.80, contro la quota di 1.90 per gli olandesi. Le aspettative nei confronti delle squadre di Pioli e De Rossi sono alte, anche perché hanno buone chance di arrivare fino in fondo alla competizione e vincere il torneo. Le quote antepost Europa League 2023/24 vedono il Milan sul podio delle favorite a 7.00 e la Roma non troppo distante a 15. In prima fila c’è il Liverpool a 3.25, con Klopp pronto a salutare i Reds con un trofeo internazionale, e il Bayer Leverkusen a 6.00, protagonista di una stagione memorabile e primo in Bundesliga. A quota 20 l’Atalanta, già qualificata al prossimo turno.