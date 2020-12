Il Milan punta a essere protagonista non solo in Italia, dove comanda la classifica con 5 punti di vantaggio, ma anche in Europa. La formazione di Pioli, domani sera, sarà ospite dello Sparta Praga nell’ultima gara del girone di Europa League. Già certi della qualificazione, i rossoneri provano un sorpasso al Lille, impegnato in Scozia contro il Celtic, e arrivano in Repubblica Ceca da grandi favoriti secondo i quotisti: la vittoria del Milan, infatti, è data a 1,64 contro il 5,05 dei padroni di casa mentre il pareggio si gioca a 4,04.



Entrambe le formazioni, in ambito europeo, sono abbonate all’Over, 5 per lo Sparta e 4 per Donnarumma e compagni: probabile quindi che anche domani sera si assista a una sfida con più di 3 gol, in quota a 1,60, rispetto all’Under, dato a 2,25. Così se il 4-2 per i rossoneri, punteggio dell’ultima uscita europea, è in quota a 34, il 4-1 per lo Sparta Praga, risultato dei successi stagionali contro il Celtic, pagherebbe 98 volte la posta.



Il Milan però è in grande ascesa pure per il successo finale in Europa League. La squadra di Pioli vincente è in quota a 9,50 secondo i betting analyst : davanti a Ibra e soci ci sono solamente le due big inglesi, Tottenham e Arsenal rispettivamente a 6,00 e 6,50.