Europa League, Milan favorito sulla Roma. Atalanta in semifinale a quota 4.00

Non è andata bene alle italiane nel sorteggio dei quarti di finale dell'Europa League 2023/24: l'Atalanta ha pescato la peggiore delle avversarie, il Liverpool, mentre Milan e Roma saranno protagoniste di un derby tra squadre della Serie A. Sulla lavagna scommesse le quote hanno già cominciato a dare una lettura in anticipo sulle prossime sfide continentali, con qualche chance per Gasperini nonostante il valore della squadra di Klopp e con il Milan leggermente favorito sulla Roma. Le quote per il passaggio del turno danno i bergamaschi in semifinale a 4.00 volte la posta, con gli inglesi, determinati a dare il massimo prima dell'addio del tecnico tedesco, che a 1.22 hanno un grande vantaggio nei pronostici. Situazione ben diversa tra le squadre di Pioli e De Rossi, anche considerando che nelle ultime stagioni i giallorossi sono riusciti ad andare avanti con straordinaria costanza nelle competizioni europee. Le quote danno quindi il Milan in semifinale a 1.75, mentre per i giallorossi l'offerta si alza ma solo fino a 2.00 volte la posta. Le altre due semifinaliste dovrebbero essere il Bayer Leverkusen, favorito a quota 1.36 contro il West Ham (a 3.00) e il Marsiglia, in leggero vantaggio rispetto al Benfica (1.75 contro 2.00).