Un brusco stop interno, il primo in partite ufficiali dallo scorso 8 marzo, e la conseguente perdita del primato nel Gruppo H di Europa League non hanno però minato le certezze dei quotisti nei confronti del Milan. I rossoneri, travolti a San Siro da un Lille implacabile, rimangono i grandi favoriti per la vittoria del girone come dimostra la quota di 1,55. Il gap con i francesi, che ora comandano il raggruppamento con un punto di vantaggio su Ibra e compagni, si è assottigliato visto che adesso il Lille è dato vincente a 2,40. Sembrano invece ormai tagliate fuori sia lo Sparta Praga, che, riporta Agipronews, si gioca a 25, sia il Celtic fanalino di