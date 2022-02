Il Napoli alla prova Barcellona. Questa sera, fischio di inizio ore 21 al Maradona, la squadra di Spalletti sfiderà i blaugrana nella sfida che mette in palio un posto agli ottavi di finale di Europa League. Una partita importante, nel nome di Maradona, dopo il pareggio per 1-1 della gara d'andata. Il Napoli giocherà con la formazione tipo. Recuperato Insigne, in campo ci sarà anche Osimhen pure se non al meglio. Xavi schiera dal 1' minuto Aubameyang con Traoré e Ferran Torres



LE PROBABILI FORMAZIONI



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Alba; F.De Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Aubameyang, Dembelé. Allenatore: Xavi

Tv: diretta su Sky Sport Uno, Dazn, TV8.