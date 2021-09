Arrivano i russi. Nella seconda giornata di Europa League Napoli e Lazio, esaltate dagli ultimi risultati in Serie A, si legge in una nota, affrontano rispettivamente lo Spartak Mosca e il Lokomotiv Mosca. Il compito più semplice sulla carta ce l’ha il Napoli, che giovedì 30 settembre alle 18:45 allo Stadio Maradona affronta una squadra, nata come rappresentativa di un sindacato operaio, che è in difficoltà sia in coppa che in campionato. Ottava nella Premier League russa e ultima nel gruppo C di Europa League dopo il ko all’esordio contro il Legia Varsavia, la formazione russa si scontra contro un Napoli a punteggio pieno in campionato e a caccia della prima vittoria continentale dopo il pareggio contro il Leicester. Le quote sorridono al Napoli che è proposto vincente a 1,26, contro il pareggio a 6,15 e il segno «2» a 10,50. Situazione simile in Lazio-Lokomotiv Mosca. Il derby ha cancellato qualche passo falso iniziale della squadra di Sarri, come il ko contro il Galatasaray, e contro i Ferrovieri (terzi in campionato e secondi nel girone dopo il pari contro il Marsiglia all’esordio) le quote Betaland sono sbilanciate verso il segno «1». I biancocelesti si giocano vincenti a 1,35. Le quote danno invece il pareggio a 5,25 e il segno «2» a 8,25.