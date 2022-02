Si riparte dal 2-1 per i nerazzurri maturato all'andata grazie alla doppietta di Berat Djimsiti: stasera al Pireo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini fa visita all'Olympiacos nel ritorno dei playoff di Europa League. I bergamaschi sono vessati da assenze importantissime in attacco, mancano i colombiani Muriel e Zapata, ma sono riusciti a guadagnare un vantaggio da non dilapidare; ieri il tecnico dei greci Pedro Martins ha confermato la disponibilità dell'ex Inter M'Vila e che i biancorossi daranno battaglia.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Olympiacos (3-4-2-1): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cisse; Lala, M. Camara, M'Vila, Reabciuk; A. Camara, Masouras;Tiquinho. Allenatore: Pedro Martins.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Tv: diretta su DAZN e Sky