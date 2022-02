L’occasione giusta per scacciare la crisi centrando il passaggio di turno in Europa League. Gian Piero Gasperini cerca nella trasferta greca contro l’Olympiakos risposte da un’Atalanta in forte difficoltà in questo 2022. I bergamaschi partono dal vantaggio del 2-1 ottenuto nel match di andata del Gewiss Stadium, e secondo i betting analyst di Sisal, sono avanti anche nei pronostici nel match di ritorno al Pireo. Un colpo esterno della Dea è fissato a 2,10, contro il 3,40 del successo greco, stessa quota anche in caso di segno «X». Come nel match di Bergamo ci si aspetta che siano gli attacchi a prendere il sopravvento, con l’Over 2.5, a 1,72, favorito rispetto all’Under 2.5 offerto a 1,98. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è l’1-1 proposto a 6,50 davanti allo 0-1 a 9. Sale invece a 12 un 2-1 a favore dei padroni di casa. Gasperini, ancora alle prese con il problema centravanti, chiede gol ai suoi centrocampisti e in particolar modo a Mario Pasalic, alla ricerca del decimo gol stagionale: l’arrivo in doppia cifra del croato è dato a 3,75 mentre vale 12 volte la posta il gol di Kostas Manolas, ex Roma e Napoli, già a segno contro i nerazzurri nella stagione 2018-19 quando indossava la maglia giallorossa.