Quella contro l’Olympique Marsiglia sarà una partita importante per il destino della Lazio, a caccia della capolista Galatasaray nel girone E di Europa League. Le fortune della formazione di Maurizio Sarri passano, come spesso accade, dai gol del capitano Ciro Immobile, tanto che una sua rete si trova in quota 2,60 per gli esperti. Nella notte del Velodrome, infatti, l’attaccante ha la possibilità di superare la leggenda Silvio Piola, agganciato sabato a Bergamo, come miglior marcatore della storia della Lazio, anche se il capitano non è in perfette condizioni fisiche e rischia di partire dalla panchina. Vuole invece continuare il proprio periodo d’oro Pedro, in rete contro Fiorentina e Atalanta e alla ricerca di un tris proposto a 4,50, in una competizione che l’ha visto vincente con il Chelsea allenato proprio dall’attuale tecnico biancoceleste. In casa transalpina la prima gioia europea dell’ex Napoli Arkadiusz Milik si gioca a 2,40 mentre sale a 3,05 il timbro del capitano Dimitri Payet, sempre più leader della formazione di Sampaoli.