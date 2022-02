Trasferta europea molto insidiosa per la Lazio che, allo stadio “Do Dragao”, affronta il Porto, sceso in Europa League per effetto del terzo posto ottenuto nel girone di Champions del Milan. A guidare i portoghesi il tecnico Sergio Conceicao, ex giocatore del club biancoceleste, che punta a fare lo sgambetto alla squadra che lo ha visto trionfare in Italia. Secondo gli esperti il pronostico sorride proprio ai padroni di casa, con il segno «1» in quota a 2,10 contro il 3,30 dei capitolini. Sale leggermente, a 3,45, l’opzione pareggio. Entrambe le squadre fanno della fase offensiva un punto di forza con il Goal, proposto a 1,67, nettamente avanti nei confronti del No Goal a 2,04. Per quanto riguarda il risultato esatto invece è favorito l’1-1 a 6,20, davanti all’1-0 offerto 8, mentre si gioca a 12 l’1-2 esterno. In ottica marcatori c’è il solito Ciro Immobile, che punta a diventare il miglior marcatore della Lazio anche in campo europeo. Con un gol, fissato a 2,75, il capitano laziale affiancherebbe al secondo posto di questa speciale classifica l’ex mister Simone Inzaghi con 20 reti, mentre vale 5,50 una rete di Mattia Zaccagni, reduce dalla doppietta casalinga messa a segno sabato contro il Bologna.