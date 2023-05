Nove anni dopo l'eliminazione subita contro il Benfica, la Juventus torna in semifinale di Europa League, contro un Siviglia capace di vincere quell'edizione del 2014 con finale giocata proprio all'Allianz Stadium, dove andrà in scena la gara di andata tra i due club. Per i quotisti, giovedì sera sarà successo bianconero, offerto a 1,78 contro il 5 degli spagnoli, mai vincenti a Torino nei due precedenti di Champions League tra 2015 e 2016. Nel mezzo il pareggio, a 3,50. Gli uomini di Allegri sono favoriti anche nel testa a testa per il passaggio del turno, a 1,66 contro il 2,10 della quinta finale spagnola nelle ultime dieci stagioni. Dusan Vlahovic, dopo aver trovato il gol nelle ultime due sfide di campionato, è in pole tra i marcatori a 2,80 volte la posta, seguito da Arkadiusz Milik a 3,10 mentre la rete di Erik Lamela e Papu Gomez, due giocatori con un passato in Serie A, è fissata a quota 7,50. Non è un momento facile per la Roma, senza vittorie nelle ultime quattro uscite, con l'ultimo successo datato 20 aprile, proprio in Europa League, contro il Feyenoord. Nell'andata della semifinale contro il Bayer Leverkusen, i giallorossi - sempre vincenti finora in casa nelle gare a eliminazione diretta - sono avanti su William Hill a 2,10 contro il 3,70 del segno «2», uscito però nelle ultime tre trasferte europee dei tedeschi. Si gioca a 3,30 il pareggio che lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno. Mourinho cerca la seconda finale europea consecutiva con la Roma, ma le quote nel doppio confronto sorridono al Bayer Leverkusen, offerto a 1,70 contro il 2,05 del bis di Pellegrini e compagni. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, in pole l'1-1 a 5,80 mentre il 3-2 - come nell'ultimo precedente dell'Olimpico del 2015 - vale 29 volte la posta. In Conference League quote nettamente favorevoli alla Fiorentina nell'andata contro il Basilea. La formazione di Italiano, che contro il Lech Poznan ha conosciuto l'indolore sconfitta nel match di ritorno dopo nove successi, è favorita a 1,35, sale a 4,33 il quinto pari consecutivo degli svizzeri nella competizione, con il segno «2» proposto a 7,50. Per i quotisti di William Hill massimo equilibrio tra Goal e No Goal, entrambi a 1,85, mentre in ottica marcatori comandano i due capocannonieri della competizione, Arthur Cabral e Luka Jovic dati in rete entrambi a 2,45. Tra gli ospiti Andi Zeqiri, a quota 5 reti in Conference League, è il pericolo numero uno tra gli ospiti, con una sua marcatura offerta a 5 volte la posta.