Dybala si carica la Roma sulle spalle, ma alla Red Bull Arena il primo compito dei giallorossi sarà fermare gli attaccanti del Salisburgo, avanti nel testa a testa sui gol. Per i bookmaker si avvicina una sfida insidiosa per Mourinho e i suoi, impegnati nell'andata dei playoff di Europa League: nell'«1X2» si parte praticamente alla pari, con i giallorossi a quota 2,56 e gli austriaci subito dietro (2,76), con il pareggio dato a 3,25. In campo occhi puntati sul brasiliano Fernando, prima scelta nelle scommesse sui marcatori (a 2,80), ma soprattutto su Okafor, il jolly d'attacco della squadra di Jaissle: il gol dello svizzero (già a segno 10 volte in stagione) è offerto a 3, la stessa quota di Adamu. Poco più in alto Dybala, uno dei romanisti con la maggiore esperienza in Europa: la Joya a segno pagherebbe 3,10, mentre il colpo di Abraham è dato a 3,20. Occhi puntati anche su capitan Pellegrini, che si fa avanti sia sul tabellone dei gol (a 4,50) che in quello sugli assist (4,75). Complessivamente, comunque, gli analisti si aspettano una partita contenuta sul fronte reti, con l'Under 2,5 favorito a 1,75 e l'Over a 1,96. La notizia migliore per la Roma arriva invece dalle quote sul passaggio del turno, dove il pass per gli ottavi vale 1,50, con il Salisburgo più staccato a 2,42.