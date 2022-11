Solo un risultato possibile per la Roma nell'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. La vittoria contro il Ludogorets porterebbe i giallorossi agli spareggi per gli ottavi di finale, un obiettivo che per analisti e scommettitori è ampiamente alla portata: in un Olimpico sold out i tre punti decisivi si giocano tra l'1,28 e l'1,32 con l'«1» che ha ottenuto il 73% delle preferenze. Molto più staccati «X» e segno «2», offerti rispettivamente a 5,35 e 9,80, che arrivano complessivamente al 27% delle giocate. Con Zaniolo ancora squalificato, in attacco Mourinho dovrebbe puntare su Belotti e Abraham, supportati da Pellegrini alle loro spalle: nelle scommesse sui marcatori è proprio l'inglese la prima scelta dei bookmaker (1,80), con il Gallo subito dietro a 1,90 e il capitano a 3,25. Per la squadra bulgara primo nome è il brasiliano Thiago, a 4,75, seguito da Tekpetey a 5,50. Marcatori a parte, gli analisti puntano su una partita da almeno tre reti complessive (a 1,54) e anche sul tabellone del risultato esatto spicca il 2-1 a 8,80.