Dopo la sconfitta subita dall'Inter, che ha complicato la situazione in campionato, la Roma non ha tempo di fermarsi e si prepara a un'altra sfida di cartello all'Olimpico, dove arriva il Bayer Leverkusen per l'andata della semifinale di Europa League. Le quote per il passaggio del turno vedono le due formazioni in perfetto equilibrio: entrambe, infatti, sono offerte in finale a 1,90. Nella sfida d'andata, però, sono i giallorossi a partire con i favori del pronostico: il successo di Pellegrini e compagni si gioca a 2,05, contro quello degli ospiti a 3,45. Il pareggio all'Olimpico paga invece 3 volte la posta. Gara all'insegna della prudenza, con l'Over che prevale a 1,66, mentre un esito con almeno tre reti è visto a 2,13. Maggiore equilibrio, invece, tra Goal a 1,88 e No Goal a 1,84. Sarà Tammy Abraham a guidare l'attacco della Roma, proprio colui che un anno fa siglò il gol decisivo per superare il Leicester in semifinale di Conference: una rete del centravanti britannico paga 3 volte la posta su Stanleybet, con la doppietta a quota 12. Al suo fianco dovrebbe esserci Paulo Dybala, dopo lo spezzone in campo contro l'Inter: l'argentino in rete si gioca a 2,75, mentre la doppietta è fissata a 10.