Bene anche l’esordio della Roma, che torna sul palcoscenico dell’Europa League dopo aver calcato per diversi anni quello della Champions. I giallorossi cominciano con i turchi dell’Istanbul Basaksehir, che nello scorso campionato si sono classificati secondi, alle spalle del Galatasaray campione di Turchia. Nessun problema per la squadra di Fonseca, nettamente avanti nelle quote, a 1.36, l’impresa dei turchi all’Olimpico è a 8 volte la posta, il pareggio si gioca a 5.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 98% ha scelto la vittoria dei giallorossi. Probabile anche la goleada romanista, dopo quella dell’ultima di campionato al Sassuolo, il segno 1+Over 3,50 è a 3.00. Il neo acquisto Kalinic dovrebbe trovare spazio dall’inizio, il suo primo gol con la maglia giallorossa è a 2.00.