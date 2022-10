Si complica la situazione per Roma e Lazio nei rispettivi gironi di Europa League. La formazione giallorossa, sconfitta in casa dal Betis, è ora terza dietro gli spagnoli e anche al Ludogorets, con il secondo posto a un punto di distanza. I biancocelesti, dopo il pari con lo Sturm Graz, si trovano a 4 punti così come le tre avversarie del gruppo F, tutte protagoniste fin qui di una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Secondo i betting analyst, però, i due club possono ancora sognare la vittoria del torneo. Gli uomini di Mourinho, vincitori della Conference League a maggio scorso, sono offerti campioni a 16 - terza squadra dopo le inglesi -, mentre il titolo alla squadra di Sarri paga 25 volte la posta. La favorita dopo la terza giornata è l'Arsenal, sorpresa di questa stagione in Premier League, in quota a 6 davanti al Manchester United a 7,50. Segue la Real Sociedad a 12, con il Betis a 16 assieme proprio alla Roma. Per quanto riguarda la vittoria del girone, la Lazio rimane in pole nel gruppo F a quota 2, davanti al Feyenoord a 2,50, mentre il Midtjylland si ferma a 9. Nel gruppo C il Betis è nettamente favorito a 1,16 dopo la terza vittoria consecutiva, mentre la Roma insegue a 7,50.