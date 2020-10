erano già sicure di un posto. Ilno, è partito da lontano per strappare il pass della fase a gironi dell'Europa League, e in riva all'Oceano Atlantico, sotto la tempesta di, contro il,dopo 24 tiri dal dischetto, è riuscito a ottenere ciò che voleva. E oggi, alle 13, rossoneri, giallorossi e azzurri conosceranno le avversarie della fase a gironi. Le squadre partecipanti saranno divise in 4 fasce in base al ranking e, come in Champions, non sono previsti incontri tra squadra della stessa federazione.48 squadre, 12 gironi, quattro fasce. Ecco il quadro completo delle partecipanti, divise fascia per fascia.: Arsenal (Ing), Tottenham (Ing), Roma (Ita), Napoli (Ita), Benfica (Por), Leverkusen (Ger), Villarreal (Spa), Cska Mosca (Rus), Braga (Por), Gent (Bel), Psv (Ola), Celtic (Sco).: Dinamo Zagabria (Cro), Sparta Praga (Cec), Slavia Praga (Cec), Ludogorets (Bul), Young Boys (Svi), Stella Rossa (Ser), Rapid Vienna (Aut), Leicester (Ing), Qarabag (Aze), Paok (Gre), Standard Liegi (Bel), Real Sociedad (Spa).: Granada (Spa), Milan (Ita), AZ (Ola), Feyenoord (Ola), Aek (Gre), Maccabi Tel-Aviv (Isr), Rangers (Sco), Molde (Nor), Hoffenheim (Ger), Lask (Aut), Hapoel Beer-Sheva (Isr), Zorya Luhansk (Ucr).: Cluj (Rom), Lille (Fra), Nizza (Fra), Rijeka (Cro), Dundalk (Irl), Liberec (Cec), Anversa (Bel), Lech Poznan (Pol), Sivasspor (Tur), Wolfsberg (Aut), Omonoia (Cip), Cska Sofia (Bul).Roma e Napoli teste di serie, quindi, mentre il Milan paga gli ultimi 5 anni negativi in Europa. Andando ad analizzare le fasce, da evitare ilin seconda per tutte e tre, mentre per quanto riguarda la squadra di Pioli, in prima fascia i pericoli veri sono incarnati da, ultimo club che ha affrontato il Milan in Europa.Queste le date in cui le squadre scenderanno in campo in Europa League.Prima giornata: 22 ottobreSeconda giornata: 29 ottobreTerza giornata: 5 novembreQuarta giornata: 26 novembreQuinta giornata: 3 dicembreSesta giornata: 10 dicembre