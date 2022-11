Perè il momento della verità. L'ultima giornata diè decisiva per la qualificazione delle due romane al prossimo turno. Più agevole, almeno sulla carta, il compito della squadra di José Mourinho: i giallorossi sono attualmente al terzo posto, ma basta una vittoria contro i bulgari del Ludogorets ospiti all'Olimpico per prendersi un posto negli spareggi contro le terze di Champions. Sulla lavagna, un'ipotesi a bassa quota (1,28), contrapposta al 5,50 per il pareggio e al 9,25 per il successo del. Equilibrio tra Under (1,80) e Over (1,87), mentre il Goal a 1,75 sembra più probabile del No Goal a 2,00. Nella lavagna per i possibili marcatori, guidata da Abraham a 1,75 e da Belotti a 2, trova posto a 4 anche il giovane Volpato, protagonista della vittoria in campionato a Verona. Più complicata la missione della Lazio che, pur partendo dal primo posto nel girone a 90 minuti dalla fine, va a Rotterdam sul campo delconsapevole che non sarà affatto facile tornare con la qualificazione. Basta il pareggio per chiudere almeno al secondo posto («X» a 3,60) mentre una vittoria che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di Europa League senza passare per gli spareggi con le terze di Champions scende a 3,05. La sconfitta che potrebbe costare l'eliminazione (ma il risultato andrebbe incrociato con quello dell'altra sfida del girone tra Midtjylland e Sturm Graz) vale infine 2,05. Visti i tanti risultati ricchi di gol ottenuti dalla squadra di Sarri nelle prime cinque partite del girone (quattro Over e altrettanti Goal), l'esito con almeno tre reti segnate si gioca a 1,65 e quello con entrambe le squadre in rete a 1,55. Under e No Goal "rispondono" a 2,10 e 2,30.