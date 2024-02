Roma-Feyenoord, la MOVIOLA LIVE: check sul vantaggio di Gimenez, Llorente chiede un rigore

Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Roma-Feyenoord, analizzati da Calciomercato.com.



Gil Manzano

Barbero e Nevado

IV UOMO Martínez Munuera

VAR Hernández

AVAR Cuadra



10' - Dubbi sul contatto Stengs-Llorente in area di rigore olandese, ma per Gil Manzano non ci sono gli estremi per il penalty (il VAR non è intervenuto). Rimangono le perplessità che accendono anche una mini corrida dei giocatori giallorossi nei confronti del direttore di gara



5' - Gimenez sigla il vantaggio: il VAR controlla per un possibile tocco di mano, ma non c'è nessuna irregolarità. L'attaccante del Feyenoord, infatti, segna l'1-0 colpendo il pallone tra spalla e petto