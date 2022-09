Serata importante per la Roma che all'Olmpico sfida l'’HJK Helsinki, una partita da vincere per riscattare la sconfitta contro il Ludogorets. Mourinho sa che il match è importante ma è destinato a fare turnover, visto che i giallorossi domenica sono impegnati contro l'Atalanta. Spazio a Belotti, in vantaggio su Abraham, e a Zaniolo, che ha superato il problema alla spalla. La Roma è imbattuta da 19 partite casalinghe in tutte le competizioni europee (13 vittorie, 6 pareggi), una serie che ha inizio nel febbraio 2019. E’ la striscia di imbattibilità interna in Europa più lunga della storia del club



DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile vedere l’incontro tra la Roma e l’HJK Helsinki in programma giovedì 15 settembre alle ore 21:00 su DAZN e sui canali di Sky Sport. E’ disponibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.



ROMA-HJK HELSINKI: LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Celik, Smalling, Ibanez, Spinazzola; Camara, Cristante, Pellegrini; Zaniolo; Abraham, Belotti. All.: Mourinho



HJK HELSINKI (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Boujellab, Vaananen, Lingman, Browne; Abubakari, Hostikka. All.: Koskela



ARBITRO: Radu Petrescu (Romania)