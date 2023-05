Juventus e Roma puntano la finale dell’Europa League, obiettivo fondamentale per le due società a caccia di un trofeo e di un piazzamento in Champions. Dopo i verdetti delle gare d’andata i giallorossi, nonostante gli infortuni, sono messi meglio nei pronostici visto che devono difendere l’1-0 ottenuto all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen: non si tratta di un vantaggio rassicurante, ma in chiave passaggio del turno Pellegrini e compagni sono proposti a quota 1,52, mentre la rimonta dei tedeschi vale su Betaland 2,55. Il Bayer di Xabi Alonso ha però le armi per mettere in dubbio le certezze e la difesa di Mourinho e per quanto riguarda la lavagna scommesse 1X2 di Betaland i padroni di casa sono proposti vincenti a 2,05. A 3,45 e a 3,80 il pareggio e la vittoria dei capitolini, risultati che per la Roma valgono la finale dell’Europa League. Se la Roma è favorita, la Juventus in Spagna contro il Siviglia riparte dall’1-1 di Torino. Il fattore casa spezza l’equilibrio e la squadra di Mendilibar è leggermente davanti in chiave passaggio del turno per una quota di 1,76, ma i bianconeri non possono certo farsi spaventare dalla quota di 2,07. Il pareggio rimanderebbe tutto ai supplementari, ma in casa Juventus la parola d’ordine è vittoria, che tradotta in quote è un segno 2 a 3,05. A 3,25 il pareggio, mentre il successo del Siviglia è a 2,47. Tutto può succedere insomma e l’equilibrio generale è confermato dalla lavagna antepost. Dopo la Conference, l’Europa League: la Roma è favorita per la vittoria della competizione. I giallorossi per le quote antepost si giocano campioni d’Europa a 3,25, per un vantaggio comunque minimo rispetto alla Juventus che è a 3,50. Subito dietro le due avversarie delle squadre italiane: il Siviglia è a 3,75, il Bayer Leverkusen a 4,50.