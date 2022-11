Dopo la vittoria per 3-1 contro il Verona, la Roma si rituffa nell'Europa League per agguantare i punti decisivi per il passaggio del turno. All'Olimpico, contro il Ludogorets (a 7 punti in classifica come la squadra di Mou), ai giallorossi serve la vittoria: la squadra di Mourinho non può più centrare il primo posto nel girone, ma solo arrivare seconda e guadagnare un posto per gli spareggi che si giocheranno a febbraio 2023 contro le terze dei gironi di Champions. Calcio d'inizio alle 21.



QUALCHE NUMERO - La Roma è imbattuta in casa contro squadre bulgare in Europa (4 vittorie e un pareggio) e non hanno incassato gol in quattro occasioni su cinque. In Europa, i giallorossi hanno perso l'ultima gara interna dopo 20 gare di fila senza sconfitte (14 vittorie, 6 pareggi) e non perdono due partite consecutive in una stagione europea dal 2014-15. Nelle precedenti quattro stagioni di Europa League, la Roma ha sempre superato la fase a gironi (2009/10, 2016/17, 2019/20 e 2020/21).



ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Vina, Karsdorp, Matic, Camara, El Shaarawy, Pellegrini, Belotti, Abraham. All.: Mourinho.



LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey. All.: Simundza.