Europa League Roma-Milan, la rimonta rossonera a 3.10, giallorossi in semifinale a 1.35

50 minuti fa



Giovedì 18 aprile va in scena il secondo round del derby italiano di Europa League Roma-Milan. Si riparte dal successo dei giallorossi per 1-0 a San Siro, con la squadra di Daniele De Rossi che vuole scaricare tutte le paure e le tensioni accumulate ad Udine per l’infortunio di N’Dicka e quella di Stefano Pioli che invece vuole ritrovare un po’ di fiducia prima del derby di campionato contro l’Inter. Speranze e desiderio di riscatto caricano una sfida già in bilico, anche se i giallorossi sono favoriti per il passaggio del turno sulla lavagna scommesse. La Roma è proposta in semifinale a 1.35, mentre la rimonta rossonera è a 3.10. Per quanto riguarda le quote 1X2 il Milan è davanti nonostante il fattore casa a 2.42, ma ai capitolini vanno bene sia il segno 1 a 2.80 sia la X a 3.45. Situazione molto diversa tra Atalanta e Liverpool. I bergamaschi non possono abbassare la guardia nonostante il 3-0 in Inghilterra visto che i Reds sono favoriti a 1.65, contro il segno 1 e la X entrambi a 4.40. In chiave passaggio del turno Gasperini e i suoi ripartono da quota 1.14, mentre gli uomini di Klopp devono cercare un risultato storico a 5.50. Per quanto riguarda le altre gare, il Bayer Leverkusen dopo la vittoria della Bundesliga dovrebbe continuare ad esultare contro il West Ham e i tedeschi sono dati in semifinale a 1.05, con gli inglesi a 9.75. Il Benfica è a 1.37 contro il Marsiglia. Per la vittoria della competizione il Bayer Leverkusen potrebbe chiudere il cerchio in una stagione magica e si gioca vincente a 2.25. Subito dietro l'Atalanta a 5.50 e la Roma a 7.00. Più staccato il Milan a 13.00 volte la posta.