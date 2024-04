Milan-Maignan, il punto sul rinnovo: vuole cifre top, c'è una valutazione sul mercato

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Un altro forfait, ancora per un problemino fisico, l'ennesimo di questi ultimi due anni di carriera alnon ha preso parte alla sfida che ha aritmeticamente qualificato i rossoneri per un posto Champions e pareggiata 0-0 contro la Juventus, ma proseguono comunque, per lui e su di lui, le riflessioni sul futuro. Il portiere francese è stato per lunghi tratti un valore aggiunto, ma la prossima estate in casa rossonera cambieranno tantissime cose e anche per lui c'è in ballo una decisione importantissima da prendere in tempi brevi.- La base di partenza per tutti i ragionamenti è la stessa: l'ex-Lille oggi ha une, di conseguenza, per evitare gli errori già fatti in passato con giocatori come Calhanoglu, Donnarumma e Kessie fra gli altri,esatto in cui decidere cosa fare del futuro.alla ricerca di offerte che valgano la pena di essere valutate per entrambe le parti?Quello del prolungamento del contratto del portiere classe 1995 è un tema che gli uomini mercato del club stanno affrontando già da tempo con i primi contatti con lui e il suo entourage che risalgono ormai a diverse settimane fa.(che è il più pagato) e, di conseguenza, per rinnovare vuole arrivare a cifre molto simili. Una richiesta top chee che pone il suo rinnovo fra quelli più incerti.che Moncada, D'Ottavio, Furlani e Ibrahimovic stanno prendendo in considerazione ed è, in parte perlomeno, legata anche ai problemi fisici avuti dal portiere francese.e, ipotizzando una cessione importante "alla Tonali" che finanzi da sola il mercato e che segua i dettami della sostenibilità, ci sono altri giocatori, come ad esempioche hanno più richieste e più mercato a cifre molto simili se non maggiori. Un bivio che il Milan presto si troverà a percorrere e che indirizzerà l'estate di mercato rossonera.