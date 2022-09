La vittoria contro l'Empoli ha ridato lo slancio alla Roma dopo una settimana difficile, con i giallorossi ora in cerca dei primi punti anche in Europa League contro l'HJK Helsinki. Nella prima di coppa all'Olimpico - ancora sold out - i bookmaker offrono su Mourinho e i suoi la quota più facile di tutta la giornata: la vittoria è offerta a quota bassissima (1,12), con quasi il 90% delle giocate dalla parte dei padroni di casa. Sarà la sesta partita dei finlandesi contro una squadra italiana, con un bilancio finora di cinque ko e un successo: un'altra vittoria appare decisamente remota, vista l'offerta a 20, mentre per il pareggio si scende a 8,50. Tra i giallorossi rientrerà Zaniolo, subito protagonista sul tabellone dei marcatori, dove il suo gol è dato a 2,35. In prima fila c'è però ancora Dybala, protagonista contro l'Empoli e ora a 1,60 alla pari con Belotti. In quota anche la possibilità di un gol su rigore dei giallorossi, a 3,75. Nelle scommesse sulla vittoria del girone C, intanto, gli analisti confermano la Roma favorita: anche dopo il ko con il Ludogorets il primo posto è a 1,98, davanti al Real Betis (2,25).