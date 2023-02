Tanta sfortuna e nel momento migliore la beffa. Il riassunto della gara d'andata persa 1-0 dalla Roma contro il Salisburgo in trasferta in Austria si può riassumere così, ma oggi, a partire dalle 21 all'Olimpico, i giallorossi allenati da José Mourinho sono chiamati a ribaltare il risultato e centrare il passaggio del turno in una Europa League che può ancora vederli fra i più importanti protagonisti. L'allenatore portoghese in conferenza stampa ha agitato i fantasmi sul suo futuro, ma per il presente è alle prese con una piccola, ma importante emergenza offensiva con Dybala ancora in forte dubbio e probabilmente solo in panchina e Abraham a disposizione, ma con una particolarissima maschera protettiva per l'occhio operato, non il massimo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Roma-Salisburgo con calcio d'inizio a partire dalle 21 allo stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa in tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252), da Dazn e anche in chiaro, su TV8 al canale 8 del digitale terrestre. In streaming su tablet, smartphone e pc sarà visibile tramite le app Dazn, SkyGo e Now.





PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Wober, Ulmer; Sucic, Seiwald, Kjaergraad; Adamu; Fernando, Okafor. All. Jaissle.