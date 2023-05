La finale di Europa League tra Siviglia e Roma si configura come una sfida tra chi, questi appuntamenti decisivi, non li fallisce mai. Da una parte gli spagnoli, con sei finali di Europa League su sei vinte, dall’altra José Mourinho, che ha vinto cinque finali di coppe europee su cinque. La Roma punta a portare a casa la prima Europa League della sua storia nonché il secondo trofeo europeo consecutivo, dopo la Conference League conquistata a Tirana lo scorso anno, ma si trova di fronte la specialista della competizione, quella con più titoli nel nuovo format e che in semifinale ha eliminato l’altra italiana, la Juventus. Sarà un finale equilibrata secondo gli esperti di Sisal, la squadra di Mendilibar è leggermente favorita nei 90 minuti, con la vittoria a 2,70, di poco indietro i giallorossi, a 2,90, il pareggio che porterebbe ai supplementari è a 3,00. La differenza si assottiglia ancora di più nelle quote su chi alzerà al cielo la Coppa, l’eventualità di un trionfo è infatti per entrambe a 1,90. Proprio per il grande equilibrio che regna, l’eventualità che il match si decida oltre i tempi regolamentari non è da escludere, con i supplementari proposti a 3,00, si arriva a 5,25 per l’ipotesi che il trofeo si assegni ai calci di rigore. L’ultimo atto dell’Europa League non dovrebbe essere all’insegna dello spettacolo, almeno a guardare l’Under 2,50 a 1,50 che prevale sull’Over, a 2,50. Paulo Dybala, capocannoniere europeo del club giallorosso, non è al 100% ma punta non solo a essere in campo ma, soprattutto, a mettere la sua firma in un eventuale trionfo romanista: è lui il principale candidato al gol tra i giallorossi, la sua rete è a 4,00. Chissà che proprio la finale di Europa League non sia un’occasione di riscatto per Tammy Abraham: l’inglese ha vissuto una stagione sottotono, come dimostrano gli appena 9 gol messi a segno in questo campionato contro i 27 della passata stagione, anche la sua firma nel match è a 4,00. La difesa capitolina invece, dovrà tenere d’occhio soprattutto il marocchino En-Nesyri, l’attaccante che ha già fatto male alla Juventus e che, tra campionato e coppe, ha messo a segno 18 reti: la sua marcatura è la più probabile, a 3,25. Attenzione anche a Ocampos, a 4,50 e all’ex Lamela, in gol a 5,00.