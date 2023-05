Mourinho e la sua imbattibilità nelle sfide valevoli per la vittoria in una coppa europea contro il Siviglia, sempre vincente in sei finalissime di Europa League. Sicuramente sarà una "prima volta" a decidere il primo trofeo internazionale della stagione che verrà assegnato mercoledì 31 maggio a Budapest. La Roma arriva ancora a giocarsi un trofeo per il secondo anno consecutivo dopo la vittoria in Conference League a Tirana, affrontando però il club specialista della competizione, quella con più titoli nel nuovo format. Nonostante la presenza dello Special One sulla panchina italiana, i quotisti premiano, seppur di misura, la tradizione degli andalusi, offerti a 1,80 contro l'1,90 del bis capitolino. Grande equilibrio anche nei 90 minuti regolamentari, con avanti ancora Rakitic e compagni, a 2,80, contro il 2,87 del colpo giallorosso. Sale a 2,90 il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari. Sette Under 2.5 consecutivi in otto gare a eliminazione diretta per la Roma che - come il Siviglia - è reduce da due semifinali sotto i tre gol, opzione in vantaggio anche alla Puskas Arena, fissata a 1,44 e in netto vantaggio sull'Over 2.5 visto a 2,62. Per quanto riguarda il risultato esatto, lo 0-1 giallorosso, come a Tirana nel 2022, si gioca a 6,50 mentre il 3-2 per gli spagnoli, risultato dell'ultima finale vinta in Europa League contro l'Inter, sale a 41 volte la posta. José Mourinho spera di ritrovare Paulo Dybala, capocannoniere europeo del club, in pole tra i marcatori giallorossi a 4,20, stessa quota di Tammy Abraham, mentre tra gli ospiti il pericolo numero uno è il solito Youssef En-Nesyri, proposto a 3,25. Attenzione anche a Erik Lamela, ex del match e decisivo in semifinale contro la Juventus, dato in rete a quota 6. In conclusione occhio all'assegnazione del trofeo dal dischetto: la terza finale consecutiva di Europa League decisa dagli undici metri è offerta a 4,50.