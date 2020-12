(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata nel gruppo di. I rossoneri hanno già in tasca il pass per i sedicesimi di finale, ma si giocano il primo posto in classifica con i francesi del Lille, che hanno un punto in più e sono impegnati in Scozia sul campo del Celtic. Senza Ibrahimovic e Bennacer, Pioli concede un turno di riposo a Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu.Heca; Vitik, Plecharty, Lischka; Wiesner, Sacek, Soucek, Karabec, Polidar; Michev, Plavsic.Tatarusanu; Dalot, Duarte, Kalulu, Conti; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo.​